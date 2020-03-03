إيران تطلب مساعدة روسيا لمواجهة ”كورونا“

قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، الثلاثاء، إن بلاده طلبت من روسيا مساعدتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي أدى حتى يوم أمس الاثنين إلى وفاة 66 إيرانيا، وأصاب 1501 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء ”سبوتينك“ الروسية بالنسخة الفارسية، عن جلالي قوله ”تقدمنا بطلب إلى روسيا، ونرحب بالمساعدة الإنسانية من جميع البلدان، لمواجهة فيروس كورونا المستجد“.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في المطارات الإيرانية، أعرب جلالي عن أمله بمعالجة العقبات في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بعض القيود على التأشيرات بالنسبة للإيرانيين الذين يريدون زيارة روسيا ستكون مؤقتة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت السفارة الروسية في طهران، وقف خدماتها القنصلية في إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة الروسية ووزارة الخارجية تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين إلى روسيا مؤقتا.