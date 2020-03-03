ما أبرز الفوائد الصحية لزيت الخردل؟

ربما كان زيت الزيتون هو الأبرز عندما يتعلق الأمر بالطهي، لكنه ليس الوحيد الذي يمكن إضافته للطعام، حيث يمكن استخدام زيت الخردل أيضًا، وعلى غرار زيت الزيتون، يتميز زيت الخردل بالعديد من الفوائد الصحية، بما ذلك الأحماض الدهنية المفيدة.

وركزت مجلة ”ميس كيرا“، على أبرز خصائص استخدام زيت الخردل في الطعام.

حماية القلب

تعد أمراض القلب واحدة من أبرز الأسباب الرئيسية للوفاة، لكن ما لا يعلمه الكثيرون، هو أن زيت الخردل يلعب دورا رئيسيا في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بفضل ثرائه بالأحماض الدهنية غير المشبعة جنبا إلى جنب مع المساعدة في التحكم في مستويات الكوليسترول.

محاربة السرطان

كشفت دراسات عدة أن زيت الخردل يحتوي على خصائص مقاومة للسرطان، وخاصة احتواءه على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة التي تتميز بفعالية كبيرة في الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون، كما وجدت دراسات أخرى أن زيت الخردل يقلل من حجم الورم بنسبة 50 %، مقارنة بزيوت الطهي الأخرى.

الحفاظ على الوزن

يساهم زيت الخردل في الحفاظ على الوزن، خاصة أنه يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز مستويات الكوليسترول الجيدة، ما يساعد في الحماية من السمنة.

وإضافة لما ذكر، يعد زيت الخردل من أكثر الأنواع التي تعزز مذاق أونكهة الطعام أيا كان.