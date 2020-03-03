”باتمان“ عملاق للحماية من ”كورونا“

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صمم المهندس الصيني دايونغ صن، ومؤسس شركة Penda، رداء جديدا يمكنه الحماية من فيروس كورونا المستجد والأوبئة المختلفة. وأطلق على الرداء اسم ”Be a Batman“ وهو نظام مستوحى جزئيا من العالم الطبيعي والبيئة المبنية. وأنشأ صن رداء خفيف الوزن، يشبه إلى حد بعيد الأجنحة التي تسمح للخفافيش بالطيران، إذ يقوم الأشخاص بارتداء حقيبة تحمل على…