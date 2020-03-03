”باتمان“ عملاق للحماية من ”كورونا“

صمم المهندس الصيني دايونغ صن، ومؤسس شركة Penda، رداء جديدا يمكنه الحماية من فيروس كورونا المستجد والأوبئة المختلفة.
وأطلق على الرداء اسم ”Be a Batman“ وهو نظام مستوحى جزئيا من العالم الطبيعي والبيئة المبنية.
وأنشأ صن رداء خفيف الوزن، يشبه إلى حد بعيد الأجنحة التي تسمح للخفافيش بالطيران، إذ يقوم الأشخاص بارتداء حقيبة تحمل على الظهر مع إطار من ألياف الكربون تشبه قمرة القيادة النفاثة أو الفقاعة.
ويعتبر الرداء الجديد وسيلة جيدة، حيث يخلق حاجزا ماديا بينك وبين الفيروسات التي قد تطير على جسمك، ولمزيد من الحماية، تقوم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية بتعقيم سطح البلاستيك.