7 خرافات صحية كذّبها العلم الحديث.. تعرف عليها‎‎

دائما ما يهتم الناس بالبحث عن النصائح الطبية، خاصة تلك المتعلقة بالتغذية السليمة، فيتناقلون إرشادات سرعان ما يكتشف المختصون أنها لا تتوافق مع العلم.

لذلك أحصت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، 7 خرافات طبية شائعة، أثبت العلم خطأها وهي:

الغلوتين ضار للصحة

على عكس الشائع فالغلوتين ليس ضارا للجسم، فهناك أشخاص أصحاء لا يتأثرون بعنصر الغلوتين، بل على العكس إذا تناول الأشخاص الأصحاء المنتجات الخالية من الغلوتين تزداد خطورة إصابتهم بأمراض القلب وستقلل من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والحديد، فالحمية أو المنتجات الخالية من الغلوتين، تتناسب فقط مع من يعاني من الحساسية واضطرابات الجهاز الهضمي.

أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية

يعتمد البعض على العديد من الفاكهة والخضراوات مثل الكرفس والجريب فروت والبروكلي والطماطم والخيار، بسبب قلة السعرات الحرارية، حيث تتراوح سعراتها بين 7- 30 سعرا حراريا لكل 100 غرام، لكن أثبت العلم الحديث أن السعرات السلبية هي مجرد خرافة، وأن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الماء والألياف، ما يجعل هضمها سهلا وسريعا ولا يتطلب من الجسم المزيد من الطاقة.

عدم الشرب أثناء تناول الطعام

على عكس الشائع عند تناول الماء أثناء الطعام يساعده على الوصول لأسفل المريء وصولا للمعدة، كما أنه يساعد على تكسير الطعام بشكل سريع بالإضافة إلى أن الماء يخفف من إفرازات المعدة، فكوب واحد من الماء أثناء تناول الطعام يساعدك على هضم الطعام بشكل جيد وسريع.

الصابون ينقل البكتيريا

أثبتت الدراسات الحديثة أن الصابون لا ينقل البكتيريا حتى لو استخدمه شخص مصاب بفيروس الإيبولا، فلا ينقل العدوى لأي شخص يستخدمه من بعده.

مزيلات التعرق ضارة بالصحة

يدخل ملح الألمونيوم في صناعة مزيلات التعرق، وكان هناك اعتقاد شائع أن هذا النوع من الملح يسبب الزهايمر وأمراض الكلى، ولكن أثبتت الأبحاث والعلماء من المؤسسة الوطنية للكلى أن هذه الأمور غير صحيحة علميا.