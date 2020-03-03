 بالفيديو.. مستودع للجثث في قم يكذّب الأرقام الإيرانية بشأن كورونا – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. مستودع للجثث في قم يكذّب الأرقام الإيرانية بشأن كورونا

بالفيديو.. مستودع للجثث في قم يكذّب الأرقام الإيرانية بشأن كورونا

المصدر: طهران- إرم نيوز

نشر ناشطون مقطع فيديو، في وقت متأخر من مساء الاثنين، من داخل مستودع للجثث، والذي يكشف عن حجم الضحايا الكبير جراء الوفيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد بمحافظة قم وسط إيران.

وظهر الفيديو الذي وثقه أحد العاملين في مستودع الجثث بمحافظة قم، إن ”ما تشاهدونه من جثث هي لضحايا فيروس كورونا وبعضها لم يتم القيام بمراسم دفنه منذ خمسة أيام من استلامه من المستشفى“.

وأضاف ”إن هذا الفيديو هو ليوم الاثنين وإن حجم الضحايا كبير جداً.. وكل ما فعلنا للجثث إلا إنه لم ينته، وهناك جثث موجودة منذ نحو خمسة إلى ستة أيام لم يتم دفنها“.

ويظهر الفيديو العشرات من الجثث المرمي إلى جانب أحد الغرف الخاصة بمستودع الجثث في مقبرة بهشت معصومة الواقعة على أطراف مدينة قم التي أصبحت معقل لتفشي الفيروس بعدما جرى الكشف عنه في 19 من فبراير الماضي.

ويفند هذا الفيديو من داخل مستودع الجثث بقم، ما تنشر وزارة الصحة من أن عدد الوفيات ارتفع الاثنين إلى 66 شخصاً وإصابة 1501 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال نائب رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة قم وسط إيران، علي أبزاره، إن عمليات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بهذه المحافظة ”لا تزال في تصاعد“.

وأوضح أبزاره، في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين، بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في محافظة قم إلى 790 شخصا، وهم موزعون على أربعة مستشفيات“.

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