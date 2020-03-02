المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وهي لمواطن مغربي يقيم في إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان إن الرجل يخضع حاليا للرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى في الدار البيضاء وحالته مستقرة ولا تدعو للقلق.

وقبل الإعلان بساعات، كان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني نفى تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا حتى مساء الإثنين، حيث عزا ذلك إلى ”الاحتياطات الاحترازية التي شُرع العمل بها في مطارات المملكة وموانئها والمداخل البرية“.

وقال العثماني إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المملكة بلغ 27 حالة، مبينا أن التحاليل المخبرية للمشتبه بهم ”كانت سلبية“.

وأكد في ندوة صحفية حول ”فيروس كورونا“ أن حكومته تراقب الوضع عن كثب وتتابع بكل يقظة تطورات انتشار هذا الفيروس عبر منظومة الرصد الوبائي.

واعترف رئيس الحكومة المغربية أن هذا الفيروس المستجد أثر على اقتصاد البلاد، لكن بشكل ”محدود“، كاشفاً أن مجموعة من الشركات اتصلت برئاسة الحكومة واشتكت ضعف التبادل التجاري مع الدول التي تعرف انتشار الفيروس.

وأضاف العثماني بأن ”الحكومة بصدد دراسة نوعية التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا وكيفية تجاوزها“. معلنا أن بلاده ”سترفع مستوى اليقظة على مستوى التظاهرات الدولية التي تُعقد في المملكة لتفادي حدوث أي خطر“.

والأحد، قررت اللجنة الحكومية المختصة في المغرب تأجيل جميع الأحداث الرياضية والثقافية في البلاد، وسط مخاوف من وصول الفيروس إلى المملكة.