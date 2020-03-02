رغم حظر ”كورونا“.. طائرة ركاب إيرانية تهبط في بيروت

هبطت طائرة إيرانية مساء اليوم الإثنين، في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، قادمة من مدينة مشهد الإيرانية، وعلى متنها 178 راكبا.

وجاء هبوط الطائرة رغم إعلان وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية الجمعة الماضية وقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من دول تشهد تفشيا لفيروس ”كورونا“.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في إيران، الإثنين، إلى 66 حالة، إضافة إلى ألف و501 إصابة، وفق الحكومة الإيرانية.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن فريقا طبيا تابعا لوزارة الصحة، اتخذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للركاب، دون تسجيل أي أعراض مرضية بينهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق الإثنين، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 13.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في 67 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.