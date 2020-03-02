سفير القاهرة في الكويت يؤكد سلامة الجالية المصرية من فيروس كورونا

أكد السفير المصري في الكويت طارق القوني، اليوم الإثنين، عدم إصابة أي من مواطنيه الموجودين في البلد الخليجي بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بعد أن تم تسجيل 56 إصابة من بين العائدين من إيران.

وقال السفير القوني: ”لم يتم تسجيل أية إصابة بين المصريين المقيمين في الكويت بفيروس كورونا، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أية حالات اشتباه أو إصابة لمواطنين مصريين دخلوا عبر منافذ الوصول خلال الفترة الماضية“، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى استمرار التنسيق والتواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن فيما يتعلق بإجراءات فحص المصريين بمنافذ الوصول وتأشيرات الدخول، مطالباً الوافدين المصريين باتباع الإرشادات الطبية الوقائية وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في هذا الشأن.

وعلَق السفير القوني على الأنباء المتداولة عن وجود تعتيم مصري على عدد الإصابات بفيروس كورونا، قائلاً: ”لا يوجد أي مصلحة لإخفاء معلومات حول انتشار المرض بمصر، مستشهداً بالإجراءات التي قامت بها الدولة في حالات مشابهة مثل أنفلونزا الطيور والخنازير“.

ورغم التأكيدات المصرية الرسمية أنها لم تُسجِل أية حالة إصابة بفيروس كورونا، سوى لاثنين أحدهما تماثل للشفاء، والآخر شخص أجنبي تم اكتشاف إصابته يوم أمس، فقد قررت السلطات الكويتية وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية حتى إشعار آخر، باستثناء من لديهم إقامات داخل البلاد، وذلك كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة العامة.