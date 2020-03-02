لبنان يعيد حافلة إلى سوريا للاشتباه بإصابة راكبة بـ“كورونا“

أعادت السلطات اللبنانية اليوم الإثنين، حافلة من معبر ”القاع“ الحدودي إلى سوريا، إثر الاشتباه بإصابة راكبة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن ”فريقا طبيا اشتبه بإصابة فتاة آتية من سوريا، على متن حافلة تنقل 30 راكبا، ما أدى إلى إعادة الحافلة إلى الأراضي السورية“.

وأضافت أن بلدية القاع (شرق) قامت بحملة تعقيم للمعبر، وستنفذ حملة مماثلة في الأماكن العامة ومخيمات النازحين، كما ستنصب حواجز على مداخل البلدة لتعقيم السيارات الداخلة إليها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 13.

وبلغ عدد وفيات كورونا في العالم، حتى صباح الإثنين، 3 آلاف و44 حالة، وما يزيد عن 89 ألف مصاب.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 68 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.