الصين تسلم مصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

سلمت الحكومة الصينية اليوم الإثنين مصر، الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما صرحت به وزيرة الصحة المصرية هالة زايد.

ونقلت صحف مصرية تصريحات لوزيرة الصحة، شددت فيها خلال زيارتها العاصمة بكين، على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الوثائق والتي تعد خلاصة التجربة الصينية في التعامل مع فيروس كورونا.

والتقت وزيرة الصحة المصرية، نائب رئيس البرلمان الصيني في قاعة الشعب الكبرى، والقائم بأعمال وزير الصحة الصيني، خلال زيارتها لبكين.

وكشفت زايد أن الصين قدمت هدية للشعب المصري، عبارة عن ألف جهاز كاشف لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة أنها اطلعت على خبرات المسؤولين الصينيين في مجال مواجهة الفيروس، والبيانات اللازمة بشأن التعامل معه، فضلا عن التعليمات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن مصر لم تفرض حظر سفر على أي دولة لأن المنظمة لم توص بذلك حتى الآن.

وقدمت زايد دعوة للحكومة الصينية لحضور الملتقى العربي الصيني في مجال الصحة الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وسلمت مصر إلى الصين نحو 10 أطنان من المُستلزمات الطبية الوقائية، كهدية تضامن من الشعب المصري إلى الشعب الصيني في فبراير/ شباط الماضي، وذلك على متن الطائرة المخصصة لإعادة المصريين من مدينة ووهان الصينية.