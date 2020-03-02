السنغال تؤكد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السنغالي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا؛ وهي الثانية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد تأكيد إصابة أخرى في نيجيريا الأسبوع الماضي.

وقال الوزير ”عبد الله ضيوف صار“ للصحفيين إن الإصابة لرجل فرنسي يعيش في السنغال، وكان قد عاد من فرنسا يوم 26 فبراير شباط.

والمريض كان على اتصال منذ ذلك الحين بزوجته وطفليه، وجرى وضعه في الحجري الصحي في مستشفى في العاصمة دكار.

وزاد الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد المخاوف من حدوث وباء ودفع الحكومات إلى تعزيز إجراءات الرقابة وتسبب في تراجع الأسواق العالمية.

وخارج الصين انتشر الفيروس إلى 66 دولة زاد عدد حالات الإصابة فيها عن 8800، وبلغ عدد الوفيات 130، وأودى المرضى بحياة أكثر من 3000 شخص على مستوى العالم.

كما أكدت 3 دول في شمال أفريقيا هي تونس والجزائر ومصر اكتشاف حالات إصابة بالفيروس.