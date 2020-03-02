ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في العراق إلى 26

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 26 في جميع أنحاء العراق.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تم ”تشخيص 5 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ 3 منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف الأشرف“.

وأضافت أنه ”تمت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة، وبعد إتمام الفحوصات تبين أنها موجبة وهم حالياً يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي“.