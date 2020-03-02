قطر تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة في قطر، اليوم الإثنين، أن الفحوصات الطبية أظهرت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، تعود لمواطنين قطريين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر.

وأوضحت أن المصابين كانا ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن ”المصابين بفيروس كورونا /كوفيد2019 / لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم من إيران في 27 فبراير الماضي“.

وأوضحت أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد وصل إلى 7 حالات حتى الآن.