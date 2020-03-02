الأردن.. استياء شعبي بعد الكشف عن تفاصيل صادمة بشأن أول إصابة بـ“كورونا“

أثار الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الأردن لشاب ثلاثيني، الكثير من الجدل خاصة بعد أن تبين أن المصاب يعمل بأحد مراكز بيع المواد الغذائية داخل أحد ”المولات“ الشهيرة، شمال العاصمة عمان، وقد تردد على عمله بعد عودته من إيطاليا وحتى اكتشاف إصابته.

وأقام المصاب في منزله مدة أسبوعين بعد عودته من السفر، وقد توجه فريق طبي متخصص الى مكان عمل المصاب لتعقيمه وتطهيره.

واستهجن الأردنيون طريقة التعامل مع الشاب المصاب بالدرجة الأولى وكيفية دخوله إلى البلاد ومن معه دون الحجر الصحي عليهم، خاصة أن وزارة الصحة الأردنية كانت قد أعلنت عن إجراءات احترازية للتعامل مع من يدخلون المملكة قادمين من البلدان التي تكثر فيها حالات الإصابة بكورونا.

وزاد من حدة الاستهجان؛ عمل الشاب في مول شهير للمواد الغذائية والأدوات المنزلية، ما يعني بأنه قد تعامل مع المئات من المواطنين بعد عودته من السفر.

وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر؛ ”أن فريق التقصي في طريقه الى منزل المصاب بالكورونا لتعقيمه وتطهيره بالكامل“.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسجيل أول إصابة كورونا في الأردن، ”إنها لا توجد قدرة على تقصي الأشخاص المخالطين للمصاب منذ أسبوعين“. في حين أكد مدير الغذاء والدواء في وزارة الصحة ”أنه سيتم تعقيم الأغذية في المول الذي يعمل به المصاب في عمان“.

وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد، لأردني عائد من إيطاليا، والاشتباه بإصابة شخص آخر كان يرافقه، وجرى الحجر عليهما.