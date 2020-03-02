وزير الداخلية الألماني يرفض مصافحة ميركل خوفا من ”كورونا“ (فيديو)

رفض وزير الداخلية الألماني ”هورست سيهوفر“ مصافحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اجتماع وزاري في برلين، اليوم الإثنين؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ميركل وهي تدخل غرفة الاجتماع ثم تمد يدها لمصافحة وزير الداخلية، الذي اعتذر عن المصافحة، وسط ضحكات ميركل ومساعديها.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نقلا عن وسائل إعلام ألمانية، إلى أن ميركل تقبلت رفض سيهوفر بروح رياضية، وقالت له: ”هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله“.

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر يرفض مصافحة أنغيلا ميركل خلال اجتماع وزاري في برلين بسبب مخاوف من انتشار #كورونا#إرم_نيوز #Merkel #Corona pic.twitter.com/WWDUpet42I — إرم نيوز (@EremNews) March 2, 2020

وكان سيهوفر، أعلن في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه توقف عن المصافحة بسبب انتشار فيروس كورونا، متوقعا أن يتم التوصل إلى لقاح ضد المرض قبل نهاية العام الجاري.

ولفتت الصحيفة، إلى أن العلاقات بين ميركل (65 سنة) ووزير الداخلية (70 سنة) تميزت بالتوتر في السنوات الماضية؛ بسبب مواقفه المتشددة من قرارها تسهيل دخول اللاجئين لألمانيا.