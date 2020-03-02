مسؤول إيراني: الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة قم ”في تصاعد‎“

قال نائب رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة قم وسط إيران، علي أبزاره، اليوم الإثنين، إن عمليات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بهذه المحافظة ”لا تزال في تصاعد“.

وأوضح أبزاره، في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين، بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في محافظة قم إلى 790 شخصا، وهم موزعون على أربعة مستشفيات“.

وأضاف: ”منذ يوم أمس، جرى تشخيص 116 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة قم، ونقلوا إلى المستشفى بسبب وجود مشاكل في الجهاز التنفسي“، مبينا أنه ”تمت إضافة مستشفى بهشتي إلى دورة الخدمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي“.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية، توفي حوالي 20 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد في قم.

وتعد محافظة قم، التي لها خصوصية دينية في إيران؛ كونها تضم الحوزات والمعاهد الدراسية الدينية والمرجعيات الشيعية، مركزا لتفشي فيروس كورونا الذي جرى الكشف عنه أول مرة بهذه المحافظة في 19 من فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الصحة الإيراني ”علي رضا رئيسي“، إنه حتى الآن، أصيب 1501 شخص بفيروس كورونا وتوفي 66 شخصا.

وكشف رئيسي اليوم الإثنين، ”أن هناك 523 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ أمس فيما توفي 12 شخصا“.

وقال ”لدينا 291 شخصا تحسنت أوضاعهم الصحية“، وتابع المسؤول الإيراني ”منذ الكشف عن فيروس كورونا في البلاد وحتى الآن، راجع 7880 شخصا المستشفيات منهم 4 آلاف 312 شخصا تم اختبارهم، ومن هذا العدد 501 كانت نتائج إصابتهم بفيروس كورونا إيجابية“.

ولا تزال العاصمة طهران تتصدر عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيران، تليها محافظة قم ثم جيلان ثم اصفهان.