تأجيل معرض دبي الدولي للقوارب بسبب فيروس كورونا

قال منظمو معرض دبي الدولي للقوارب، اليوم الإثنين، إن التجمع الأكبر من نوعه للقوارب الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتأجل إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، بدلا من هذا الشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان المعرض سيقام في الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من مارس/ آذار بمرفأ دبي.

وقال المنظمون في بيان: ”ندرك تماما صعوبة السفر لغالبية المشاركين الرئيسيين المؤثرين في برنامج الفعاليات الخاص بالمعرض، وذلك نظرا للقيود الكبيرة المفروضة عليهم لمغادرة بلدانهم في ظل الظروف الراهنة“.

وتحدد الموعد الجديد في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسجلت جميع الدول العربية في الخليج باستثناء السعودية، حالات إصابة بفيروس كورونا.