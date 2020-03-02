الكويت تستورد 3.6 مليون كمامة لمواجهة ”كورونا“

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، أنها استوردت 3.6 مليون كمامة طبية لمواجهة فيروس كورونا وتعتزم توزيعها قريبا على المواطنين من خلال نظام البطاقة التموينية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، إن ”عملية الاستيراد تمت بناء على توجيهات رئيس الوزراء وبإشراف وزارة التجارة والصناعة وتعاون وزارة الصحة“، مبينة أن ”الكمامات وصلت اليوم للكويت عبر طائرات القوات الجوية الكويتية التي تولت نقلها“.
وقالت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56.