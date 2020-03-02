نزيف من الأنف والفم .. مرض غامض يفتك بقرية إثيوبية

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن سكانا في قرية إثيوبية ينزفون من أنوفهم وأفواههم قبل أن يسقطوا ميتين جراء الإصابة بمرض غامض، يعتقد أن مصدره النفايات السامة الناتجة عن عمليات تنقيب عن النفط تنفذها الصين.

وذكرت الصحيفة أن العائلات والقرويين في المستوطنات في هذه المنطقة يعانون أعراضا مروعة مثل تورم الأطراف واصفرار العينين ثم ينزفون من الفم والأنف.

وعلى الرغم من غموض سبب مرض سكان القرية، إلا أن الحكومة في أديس أبابا نفت بشدة الادعاءات بحدوث أزمة صحية وبيئية في المنطقة.

وعبر السكان المحليون عن قلقهم بشأن بناء خط الأنابيب لأنه لم تتم استشارتهم ويخشون أن يدمر بيئتهم التي يعتمدون عليها في رعي الحيوانات.

وقال رجل يبلغ من العمر 60 عاما يدعى إسماعيل قمان ”لم يسألنا أحد من قبل عن محنتنا“.

في مقابلة مع الصحيفة، قال خضر عبدي عبد الله (23 عاما) ـوالذي توفى في وقت لاحق نتيجة للمرض ـ إنه يعتقد أن النفايات الكيميائية الخطرة من المصنع هي المسؤولة عن مرضه.

وأضاف خضر الذي يعيش في مدينة جيجيجا شرق إثيوبيا ”السموم التي تتدفق مع هطول الأمطار من كالوب (حقل الغاز) هي المسؤولة عن هذا الوباء“.

وأوضح الشاب قبل وفاته أن الأطباء أخبروه أنهم لا يستطيعون مساعدته.

فيما قالت سيبل توبا التي تسكن بلدة هاركاد، إن جارتها كانت أول سيدة محلية تموت بسبب المرض في عام 2014.

وعلى الرغم من الوفيات المتعددة الناجمة عن مجموعة متنوعة من الأعراض، لا يزال هناك إنكار حول العلاقة بين استخراج الغاز والأمراض الخطيرة في المنطقة.

وذكر مدير التراخيص في الوزارة الفيدرالية للمناجم والنفط، كيتسيلا تاديسي، أن الحكومة ليست على علم بأي تقارير عن حدوث تسربات.

وتقوم شركة ”Poly-GCL“ الصينية بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقة حوض أوغادين منذ عام 2014.

وأجرت الشركة أول اختبارات الاستخراج في المنطقة المعروفة باسم حوض أوغادين، ووقعت ”Poly-GCL“ اتفاقية مع جيبوتي المجاورة لاستثمار 3.1 مليار جنيه إسترليني في بناء خط أنابيب بطول 760 كم من أوغادين إلى ساحل جيبوتي.