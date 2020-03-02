جهاز رقمي جديد لحالات الطوارئ الطبية أثناء الطيران

أطلقت شركة ”MIMETechnologies “ الإسكتلندية جهازا رقميا جديدا للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية أثناء الطيران، أطلقت عليه اسم “ أيبر“.

وبحسب ”بي بي سي“، يقوم ”أيبر“ بتتبع العلامات الحيوية للجسم مثل معدل ضربات القلب، ويبث هذه البيانات مباشرة إلى الأطباء على الأرض، لاتخاذ القرار الطبي المناسب.

يأتي ذلك، منعا لاضطرار الطائرات عن تأخر الوصول إلى وجهاتها في الوقت المحدد عندما يتعرض أحد أفراد طاقم الطائرة أو المسافرين على متنها لعارض صحي أثناء الطيران، ومنعا لتكبد شركات الطيران تكاليف مرتفعة نتيجة عملية الهبوط الاضطراي.

وقالت الشركة الأسكتلندية إن ”جهاز أيبر سيحدث ثورة في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، فهو تقنية خفيفة الوزن مع وجود كمبيوتر لوحي بداخله“.

ويمكن أن يستخدم أحد أعضاء طاقم المقصورة المدربين على الإسعافات الأولية، الجهاز لإعطاء المؤشرات الأولية عن حالة المريض الصحية، ليتم بث هذه البيانات مباشرة بشكل رقمي بـ“الزمن الحقيقي“ لحدوث ذلك من مقعد الراكب إلى الأطباء على الأرض.

وقال الدكتور ألاسدير مورت إن ”أجهزة الاستشعار الذكية“ يمكنها نقل معلومات مثل درجة الحرارة ومعدل التنفس ونشاط القلب، وهو ما سيساعد الطبيب على الأرض على معرفة ما إذا كان المسافر قد أصيب بنوبة قلبية أم لا“.

وأضاف ”قد تكون آلام الصدر وضيق التنفس من المؤشرات المهمة على ذلك، ولكنها قد تكون أيضًا ناتجة عن الإجهاد أو عسر الهضم“.

ويتيح جهاز أيبر أيضًا ميزة الدردشة المباشرة بين الجو والأرض، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بدورها، قالت آن روبرتس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ MIME ”إن الجهاز يعالج ما يتوقع أن يكون مشكلة متنامية“.

وأوضحت أنه يمكن لـ ”أيبر“ أن يساعد، إضافة إلى النوبات القلبية، في حالات الإغماءات والحروق وردود الفعل التحسسية.