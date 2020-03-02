بينها زوجان عائدان من مصر.. تسجيل 3 حالات جديدة بكورونا في أمريكا

كشف مسؤولو الصحة بمقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن ظهور 3 حالات جديدة من فيروس كورونا الاثنين، من بينها شخصان عائدان من مصر.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي في المقاطعة إلى 7 حالات، في حين أكدت شبكة ”إيه بي سي 7 نيوز“، أن ”أحدث 3 إصابات تم تأكيدها هي لامرأة بالغة مصابة بأمراض صحية مزمنة، وزوجان عادا أخيرا من مصر”.

وكشفت التقارير، أن الزوج يعاني مشاكل صحية مزمنة، وأن المصابين الثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى.

من جانبها صرحت إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا بأن ”هذه الزيادة في الحالات كانت متوقعة، وأن الإدارة ستجري مراقبة مجتمعية لتحديد مدى انتشار المرض المحتمل في مجتمعنا“.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت حتى الآن عن وجود إصابتين بالفايروس داخل البلاد، تماثلت إحدهما للشفاء.