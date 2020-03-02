أزمة احتكار الكمامات تستنفر النظام الإيراني لاحتواء غضب الشارع

مع تصاعد أزمة انتشار فيْروس كورونا في إيران وتزايد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروس القاتل، يواجه الإيرانيون أزمة احتكار بعض التجار للكمامات ومواد التعقيم؛ ما استنفر النظام للتدخل في محاولة لاحتواء غضب الشارع الإيراني.

وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن العثور على مخازن سرية في العاصمة طهران تحتوي على ملايين الكمامات ومواد التعقيم بغرض بيعها بأسعار مضاعفة لاستغلال إقبال المواطنين على شراء هذه المواد تفاديا لإصابتهم بالفيروس.

وشدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، على ضرورة التصدي لمحتكري المواد الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد والعمل على توفير هذه المواد للمواطنين.

وقال رئيسي خلال حضوره جلسة للمجلس الأعلى للقضاء مخاطبا رؤساء الدوائر النيابية في مختلف المحافظات الإيرانية يوم الاثنين: ”لا ترحموا محتكري المواد الطبية والأدوية، سلامة المواطنين أمر لا يمكن التسامح فيه“ وفق ما نقلت وكالة ”ايلنا“ المحلية.

وعلى إثر شكاوى تقدمت بها وزارة الصحة للحكومة بخصوص تصاعد أزمة نقص وغلاء الكمامات ومواد التعقيم، كلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير الاستخبارات، محمود علوي، بمتابعة ملف احتكار الكمامات والمواد الطبية في خضم مواجهة فيروس كورونا.

وكان محمود واعظي مدير مكتب روحاني، كشف في تصريحات له أمس الأحد أن وزير الصحة، سعيد نمكي بعث برسالة للرئيس الإيراني يشكو فيها من عمليات تهريب واسعة تضرب سوق الكمامات تتحكم فيها ما وصفها بـ ”شبكة مستغلة غير عادلة“ إذ يمكنها بيع 200 مليون كمامة في ظرف 24 ساعة لجهة واحدة“، دون كشف المزيد من التفاصيل عن هوية هذه الشبكة.

كما دخل النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، على خط أزمة احتكار الكمامات في ظل انتشار فيروس كورونا، إذ شدد على أن مرتكبي هذه الجرائم يقعون تحت طائلة القانون ضمن لائحة اتهام ”الإفساد في الأرض“.

يذكر أن المتهمين بلائحة اتهام ”الإفساد في الأرض“ في القوانين الإيرانية يمكن أن تصل العقوبة ضدهم إلى حد الإعدام.

وكان رئيس وحدات شرطة العاصمة طهران، كيوان ظهيري أكد في وقت سابق في تصريحات نقلتها وكالة ”ايسنا“ المحلية أن ”دواعي القلق التي تسيطر على المواطنين في إيران جعلت بعض التجار يستغلون الأزمة لاحتكار المواد الطبية الوقائية لهذا الفيروس وأهمها الكمامات ومواد التعقيم“.

وكشفت تقارير إخبارية محلية خلال الأيام القليلة الماضية عن إقبال كبير من قبل المواطنين الإيرانيين على شراء الكمامات ومواد التعقيم تفاديا لتعرضهم للإصابة بالفيروس القاتل، بينما وجد الإيرانيون إما نقصا في هذه المواد وإما ارتفاعا ملحوظا في أسعارها؛ ما أثار حالة من الغضب في الشارع.

وتشهد إيران خلال الأيام الأخيرة انتشارا واسعا لفيروس كورونا في مختلف المدن والمحافظات، إذ سجلت البلاد أعدادا كبيرة من المصابين والمتوفين بالفيروس القاتل، كما أن الفيروس انتقل لعدد من مسؤولي الحكومة ونواب البرلمان كان أبرزهم نائبة رئيس الجمهورية، معصومة ابتكار.