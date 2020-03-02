أعراض تنذر بمرض الشلل الارتعاشي.. تعرف عليها

تؤشر عدة أعراض تظهر على الإنسان خلال فترة مبكرة من عمره إلى إمكانية إصابته بمرض ”باركنسون“ المعروف بـ ”الشلل الارتعاشي“.

وبحسب موقع ”با- باميل “ الإلكتروني، يصيب مرض ”باركنسون“ الإنسان نتيجة اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي، ومن هذه الأعراض المبكرة:

ترقق الصوت واختفاء تعابير الوجه

يلاحظ بعض الأشخاص ترقق نبرة أصواتهم بالإضافة لغياب تعابير وجوههم، وأعراض أخرى تدل على احتمالية الإصابة بمرض الشلل الارتعاشي مثل التحدث بسرعة شديدة والتلعثم في النطق بشكل كبير.

الإمساك

يعتبر الإمساك مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض منها مرض باركنسون أو الشلل الارتعاشي لتأثيره على الجهاز العصبي من حيث عملية الهضم ووظيفة الأمعاء، لذلك يجب على المريض التوجه بسرعة للطبيب لمعرفة الأسباب وراء الإمساك.

تصلب وبطء الحركة

أحد الأعراض المبكرة التي تُنذر بالإصابة بمرض الشلل الارتعاشي هو تصلب المفاصل وضعف العضلات حتى عند القيام بأبسط الأنشطة الحركية كإغلاق أزار القميص والتوقف عند المشي والشعور بثقل في الأقدام والساقين.

اهتزاز الجسم

يشعر بعض الأشخاص باهتزاز أجسامهم خاصة في الأصابع واليدين والشفتين حتى أثناء الاسترخاء، وهذه الأعراض تدل بقوة على الإصابة بمرض الشلل الارتعاشي لذلك يجب مراجعة الطبيب بسرعة.

اضطرابات النوم

من الأعراض التي يجب عدم تجاهلها هو فقدان الشخص القدرة على النوم بشكل جيد، بالإضافة للشعور بالارتعاش والحركة الكثيرة أثناء النوم أو السقوط أرضا.

انخفاض حاسة الشم

يشعر بعض الأشخاص فجأة بفقدان القدرة على شم الروائح النفاذة وروائح الأطعمة، وهذا مؤشر مبكر على الإصابة بمرض الشلل الارتعاشي حيث عادة ما يتم خلط التشخيص بالإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، ولكن ما يقلل من حاسة الشم في هذه الحالة هو تشكيل بعض البروتينات لكتلة في الدماغ بالمنطقة المسؤولة عن حاسة الشم فتتسبب في انخفاضها أو اختفائها.

تغير خط اليد

تغير خط اليد من خطوط كبيرة وواضحة إلى خطوط صغيرة وغير مفهومة يعتبر علامة مبكرة على الإصابة بمرض باركنسون أو الشلل الارتعاشي، لذلك يجب مراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن.