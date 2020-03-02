أمريكا تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

قال مسؤولون بقطاع الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية في وقت متأخر الأحد، إن مقيما بدار للرعاية توفى بفيروس كورونا، في حين أعلن حاكم ولاية نيويورك عن رصد أول حالة إصابة داخل الولاية.

وتسبب الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي في أضرار كبيرة بالأسواق العالمية مع انتشاره سريعا بأنحاء العالم، كما يتوقع ارتفاع عدد حالات الإصابة داخل الولايات المتحدة.

وأعلنت ولاية فلوريدا حالة طوارئ صحية في وقت متأخر أمس الأحد عقب رصد أول حالتي إصابة.

وحاول مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد تهدئة الذعر الذي تملّك الأسواق من أن فيروس كورونا قد يسبب ركودا عالميا، قائلين إن الناس بالغوا في رد فعلهم وإن الأسهم سترتفع مجددا بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل أساس.

ويصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالولايات المتحدة إلى أكثر من 75 حالة، فضلا عن وفاة شخصين.

وقال مسؤولون يوم السبت، إن أول أمريكي توفى بالفيروس رجل في الخمسينات كان يعاني ظروفا صحية.

وهبطت أسواق الأسهم الأسبوع الماضي مع تسجيل مؤشر الأسهم العالمية أكبر هبوط أسبوعي له منذ الأزمة المالية في 2008 كما هبطت قيمة الأسهم أكثر من خمسة تريليونات دولار على صعيد العالم.

وشدد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.

وقال في حسابه على تويتر يوم الأحد: ”فيما يتعلق بفيروس كورونا.. إضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك الدول، سيتم كذلك فحصهم عند وصولهم لأمريكا. شكرا لكم“.