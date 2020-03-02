ما حقيقة إصابة وزير كويتي بفيروس كورونا؟

نفت عبير الشريدة الناطقة الرسمية باسم وزارة المواصلات في الكويت، إصابة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص بفيروس ”كورونا“ ونقله إلى الحجر الصحي بعد تداول البعض لهذه الأنباء.

وقالت الشريدة ”إن ما تم تداوله بشأن إدخال الوزير الحريص إلى الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا غير صحيح، مؤكدةً وجوده ببريطانيا في إجازة خاصة ومن المقرر عودته خلال أيام“، نقلاً عن وسائل إعلام محلية.

وذكرت بعض الحسابات في وقت سابق أن الوزير الحريص يخضع للحجر المنزلي عقب عودته من إجازة قضاها في إيطاليا، ولن يحضر الاجتماع الوزاري يوم الاثنين كإجراء احترازي للتأكد من سلامته من المرض.

وتشهد الكويت منذ أكثر من أسبوع حالة من الاستنفار الرسمي بمختلف الجهات عقب وصول المرض إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن 46 شخص.

واتخذت السلطات الكويتية إجراءات مشددة لتجنب تفشي المرض من خلال وضع العائدين من الدول الموبوءة بالحجر الصحي وتعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الحدود وتعليق الرحل لعدة دول وإجراءات أخرى من شأنها تقليص التجمعات والاختلاط.