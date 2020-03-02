 الجزائر تؤكد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بكورونا – إرم نيوز‬‎

الجزائر تؤكد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بكورونا

الجزائر تؤكد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بكورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة الجزائرية صباح اليوم الاثنين إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما.

وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.

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