مصر تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) داخل البلاد لشخص (أجنبي)“.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة،الدكتور خالد مجاهد، في بيان إنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تمت إحالة المصاب إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وقال إن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.