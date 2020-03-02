ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 10

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، عن إصابة 3 إسرائيليين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى عشرة أشخاص.

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي، الخميس الماضي ، أمرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

وقررت السلطات الإسرائيلية إلزام الفلسطينيين المسافرين من قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز (شمال)، بإجراء جديد على خلفية تفشّي فايروس كورونا القاتل

وأفاد مصدر أمني فلسطيني لـ“إرم نيوز“، الجمعة، بأن الجانب الإسرائيلي من المعبر أبلغ نظيره الفلسطيني بضرورة أن يحمل المسافرون الفلسطينيون جوازات سفرهم، في إطار إجراءات إسرائيل الاحترازية، والتأكد من عدم زيارتهم لدول تفشّى فيها الفايروس الجديد.

وأشار المصدر الأمني، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن سلطات الاحتلال ستبدأ بتطبيق قرارها مطلع الأسبوع المقبل