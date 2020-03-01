وزير الصحة الإيراني: سنفتش كل المنازل بحثا عن المصابين بكورونا

هدد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم الأحد، بتفتيش جميع منازل المواطنين الإيرانيين دون استثناء، خلال اليومين المقبلين، للبحث عن المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي ضرب نحو 26 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن نمكي قوله خلال حديثه للصحفيين: ”سننشر 300 ألف طاقم طبي في المدن خلال اليومين المقبلين بالتعاون مع قوات التعبئة (الذراع العسكري للحرس الثوري) للبحث عن أي شخص مصاب بفيروس كورونا، ونقله إلى المراكز الصحية والمستشفيات“.

وأضاف مهددا بسبب عدم التزام الإيرانيين بالتوجيهات الصحية: ”سنطرق أبواب كل المنازل دون استثناء لتقديم المساعدات اللازمة والبحث عن المصابين بفيروس كورونا“.

وجدد وزير الصحة الإيراني دعوته لمواطني بلده للبقاء في المنازل وعدم السفر، مبينا أن ”إيران ستكون أول دولة في العالم تنفذ هكذا مشروع على أرض الواقع، وستبدأ حربا ضد الفيروس وستقضي عليه“.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعدما كشفت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع معدلات الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 54 شخصا وإصابة أكثر من 900 آخرين.