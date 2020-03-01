بعد وفاة أول مواطن بـ“كورونا“.. ترامب يطمئن الأمريكيين بإجراء جديد

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بإجراء فحص طبي للمسافرين القادمين من دول تعاني من معدل مرتفع لخطر انتشار فيروس كورونا قبل ركوبهم الطائرات ولدى وصولهم (أمريكا) أيضا، في الوقت الذي تسارع فيه الإدارة الأمريكية لطمأنة المواطنين بعد أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا.

وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية في بيان صحفي أمس السبت أن رجلا في الخمسينات من العمر يعاني ظروفا صحية توفي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسابق إدارة ترامب الزمن لمكافحة الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، وذلك بفرض قيود على حركة السفر وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع، وبلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.

وكتب ترامب في حسابه على تويتر يوم الأحد: ”فيما يتعلق بفيروس كورونا..إضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك الدول، سيتم كذلك فحصهم عند وصولهم لأمريكا، شكرا لكم“.