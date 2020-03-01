السعودية تمنع تصدير ”منتجات الكشف والوقاية“ من فيروس كورونا

أوقفت الجمارك السعودية اليوم الأحد، تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع تزايد انتشار الفيروس ”الفتاك“ عالميا.

وأوضحت الجمارك السعودية في بيان لها، أن قرار إيقاف التصدير يشمل (الألبسة الواقية، والأقنعة الطبية، والبدل الطبية المغلِفة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه) سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

وأضافت أن تلك الخطوة ”تأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي الفيروس، وتوفيرا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية“.

ولم تسجل المملكة أي إصابة بالفيروس وفق وزارة الصحة السعودية.

وأوقفت المملكة تأشيرات العمرة قبل أيام، والتأشيرات السياحية لبعض الدول التي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع، كما جهزت 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا في حال حدوثها‎.

كما تجري المملكة فحوصا أولية للقادمين عبر منافذها الحدودية ومطاراتها، حيث لا تزال الإجراءات الوقائية هي الحل الرئيس لمواجهة انتشار المرض وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتسبب الفيروس الذي ظهر أول مرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي في الصين قبل أن ينتشر في العديد من الدول، بنحو 3 آلاف وفاة من بين عشرات آلاف المصابين الذين تعافوا منه.