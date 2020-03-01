أطعمة شائعة قد تسبب التسمم الغذائي.. تعرف عليها

حذرت مجلة ”ميس كيرا“ من بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، ومنها أطعمة شائعة للغاية.

ففي بعض الأحيان، يمكن أن يلاحظ بعض الأشخاص ظهور أعراض مزعجة بعد تناول طعام ما، مثل الإعياء والغثيان وألم في المعدة وأعراض أخرى.

وفي حين قد يتم تجاهل هذه الأعراض، إلا أنها قد تشير لإصابة بالتسمم الغذائي.

وتاليا أطعمة شائعة قد تسبب التسمم:

منتجات الألبان غير المبسترة

يشاع استهلاك منتجات الألبان غير المبسترة بين الكثيرين، ولكن هذا النوع غير صحي ويزيد خطر الإصابة بالتسمم نتيجة بكتيريا الاي كولاي أو السالمونيلا أو الليستريا.

الخضروات الورقية

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن الخضروات الورقية قد تسبب 22 % من الأمراض المرتبطة بالأطعمة، مثل التسمم والإصابة ببكتيريا ضارة، ولذلك ينصح بالحرص على غسلها جيدا قبل استهلاكها.

البيض

يشير الخبراء إلى أن مختلف أنواع البيض قد تساهم في الإصابة بالسالمونيلا، وخاصة تلك التي تحتوي على كسور أو المغلفة وذات تاريخ صلاحية طويل، حيث أوضحوا أن البيض الطازج يكون آمنا للاستهلاك خلال 4-5 أسابيع فقط من تاريخ تعبئته أو تغليفه.

الخضروات ذات البذور

يوضح الخبراء أن 20% من حالات السالمونيلا، يكون سببها الخضروات ذات البذور المستوردة، لذا يُنصح بغسل الخضروات جيدًا وخاصة ذات البذور والمغلفة لتجنب التعرض لتسمم أو الإصابة ببكتيريا.