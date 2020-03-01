 قطر .. إصابتان جديدتان بفيروس ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

قطر .. إصابتان جديدتان بفيروس ”كورونا“

قطر .. إصابتان جديدتان بفيروس ”كورونا“

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت عبر موقع “ تويتر“، أنه تم نقل المصابين، وهما قطريان، من إيران يوم 27 فبراير/ شباط، وأنهما يخضعان للحجر الصحي الكامل.‎

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