إيران تمنع زيارة المرضى في المستشفيات بسبب ”كورونا“

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، إلغاء زيارة المرضى في جميع المستشفيات في البلاد حتى إشعار آخر، في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك، بعد أن قالت الوزارة: إن حصيلة الإصابة ارتفعت اليوم إلى 54 حالة وفاة و978 حالة إصابة.

وقال نائب وزير الصحة قاسم جان بابائي، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إنه ”بعث برسالة إلى جميع الجامعات الطبية بعموم إيران؛ لمنع زيارة المرضى في جميع مستشفيات البلاد حتى إشعار آخر، خشية انتشار فيروس كورونا الجديد“.

وأضاف بابائي: ”هذا المنع جاء بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع والوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في أغلب المحافظات“.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تشكيل ما أسماه بـ“مقر خاص لمواجهة فيروس كورونا وتوظيف كل أجهزته لتقديم الدعم للمصابين“.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أنها سجلت 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: إن ”حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 54 حالة والإصابات إلى 978 فيما تعافى 175 شخصا“.

من جابنه، قال رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية في طهران، علي رضا جلالي، الأحد، إن ”3 فرق من الخبراء الإيرانيين يجرون بحوثا علمية لإنتاج عقار لفيروس كورونا“، مضيفا: ”نتوقع أن نصل إلى هذا الدواء خلال أقل من عام“.