فندقان في أبوظبي يسمحان لبعض النزلاء بالمغادرة لخلوهم من كورونا‎

سمح فندقان في أبوظبي أقاما حجرا صحيا لنزلائهما؛ بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، أثناء سباق احترافي للدراجات الهوائية، لبعض الضيوف بالمغادرة، اليوم الأحد؛ بعد أن أظهرت الفحوصات خلوهم من المرض.

وكان فندقا دبليو أبوظبي وكراون بلازا أبوظبي، منعا نزلاءهما من المغادرة، يوم الجمعة؛ حتى تفحص السلطات جميع الموجودين، بمن فيهم عشرات من الدراجين المحترفين.

وكانت هناك مخاوف من مخالطة النزلاء لدراجين إيطاليين اثنين، اشتبه في حملهما للمرض.

ومن بين نزلاء الفندقين، الواقعين في جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية، هناك 140 دراجا محترفا، يشاركون في المرحلتين النهائيتين من سباق الإمارات للدراجات، اللتين أُلغيتا بعد إجراء الفحوص.

ونقلت وكالة رويترز قول متحدثة باسم كراون بلازا أبوظبي: ”لم تثبت أي حالة إصابة بالفندق.. نتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتيسير مغادرة باقي النزلاء“.

وبحسب الوكالة، قال فندق دبليو أبوظبي، إن ”بعض النزلاء سُمح لهم بالمغادرة بعد إجراء الفحوصات“.

وقالت متحدثة باسم الفندق: ”سيبقى جميع النزلاء الآخرين في الفندق انتظارا لنتائج فحصهم وسماح السلطات بمغادرتهم.. سنستأنف عملنا بشكل طبيعي فور الحصول على إذن السلطات“.

واستخدم بعض النزلاء، وبينهم دراجون محترفون، تويتر لإعلان أنهم حصلوا على إذن بالمغادرة، اليوم الأحد؛ بعد ثبوت خلوهم من الفيروس.