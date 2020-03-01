”ناسا“: كورونا يتسبب بخفض معدلات التلوث بالصين (صور)

أظهرت صور الأقمار الصناعية انخفاض معدلات التلوث بشكل كبير في الصين، حيث تسبب تفشي فيروس كورونا في بقاء الناس بمنازلهم وإجبار المصانع على الإغلاق.

واستخدمت ”ناسا“ ووكالة الفضاء الأوروبية أقمار مراقبة التلوث لتتبع الانخفاض في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين خلال الشهرين الماضيين، إذ تم الكشف عن الفرق بتركيز ثاني أكسيد النيتروجين في خريطتين أصدرتهما وكالات الفضاء.

أظهرت الصورة الأولى تركيزات كبيرة من الغاز فوق بكين وشنغهاي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر كانون الثاني/يناير قبل الحجر الصحي، في حين تكشف خريطة ثانية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر شباط/فبراير عن وجود اختلاف مذهل؛ إذ لم يظهر أي ثاني أكسيد النيتروجين تقريبا بعد أن فرضت الصين إغلاقا في ووهان ومدن أخرى في مقاطعة هوبي بمحاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

لاحظ العلماء في البداية الفرق حول ووهان، مركز الفيروس، بعد أن أوقفت السلطات الصينية وسائل النقل داخل وخارج المدينة، وكذلك إيقاف الأعمال التجارية لفرض الحجر الصحي.

وكشفت ست خرائط إضافية ركزت على ووهان، عن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين على ثلاث فترات بما في ذلك قبل السنة القمرية الجديدة وخلال الاحتفالات وبعد الاحتفالات في 2019 و 2020.

ويعتبر ثاني أكسيد النيتروجين غازا ضارا ينطلق في أثناء حرق الوقود وينبعث من السيارات ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية، ويتشكل عندما يتم حرق الوقود الأحفوري مثل: الفحم أو الغاز أو الديزل في درجات حرارة عالية، ويمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الضارة على الرئتين بما في ذلك زيادة التهاب الشعب الهوائية وزيادة خطر نوبات الربو.

وقال باحث جودة الهواء في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا: ”هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الهبوط الكبير في مساحة واسعة ”، مضيفا أن معدل الخفض أكثر أهمية هذا العام لأنه استمر لفترة أطول ولم تحدث زيادة في ثاني أكسيد النيتروجين بعد السنة القمرية الجديدة.

تزامن انخفاض ثاني أكسيد النيتروجين مع احتفالات العام القمري الجديد في جميع أنحاء الصين، حيث أغلقت الشركات من الأسبوع الأخير من يناير إلى أوائل فبراير للاحتفال بالمهرجان.