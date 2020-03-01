هذه العلامات تشير إلى إصابتك باضطراب الأكل

أصبحت اضطرابات الأكل من المشكلات الصحية الشائعة للغاية اليوم، والتي تؤثر على النظام الغذائي والصحة ككل، كما أن اضطرابات الأكل تعد مشكلة عقلية أكثر، وليست جسدية وتصبح خطيرة للغاية إذا تم إهمالها، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى الانتحار.

ومع اختلاف سلوكيات اضطرابات الأكل من شخص لآخر، نوضح فيما يلي علامات تحذيرية تدل على الإصابة باضطراب الأكل.

تغير في الوزن

فقدان أو زيادة الوزن بصورة غير طبيعية يعد من أبرز العلامات على الإصابة باضطراب الاكل، وخاصة نوع فقدان الشهية العصبي والنهم العصبي.

اضطرابات في أنماط الأكل

من أبرز العلامات أيضا، ملاحظة تغيرات في أنماط الأكل نفسها، مثل التوقف عن تناول الطعام مع العائلة أو كره الأطعمة التي كانت مفضلة من قبل والانشغال بعدد السعرات الحرارية، بالإضافة إلى الإكثار من الماء والكافيين لقمع الشهية.

كما تشمل هذه التغييرات تناول كميات أقل عن المعتاد أو رفض تناول الطعام على الإطلاق، بالإضافة إلى تناول أطعمة معينة والذهاب إلى الحمام مباشرة بعد الوجبات لتقيؤ ما تم تناوله.

إدمان التمارين

الحرص بشكل مبالغ فيه على ممارسة التمارين وقضاء ساعات في ممارستها، وخاصة بعد تناول الطعام، يعد من علامات الإصابة باضطرابات الأكل، وسبق وأوضح الخبراء أن هناك علاقة وثيقة بين إدمان ممارسة التمارين واضطرابات الأكل.

تقلبات المزاج

تشمل أعراض اضطرابات الأكل أيضا، تقلبات في المزاج، أبرزها التهيج والاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى التوقف عن التواصل الاجتماعي وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي سبق الاستمتاع بها.

استخدام الملينات أو مدرات البول أو حبوب الحمية

عادة ما يعاني مريض اضطراب الأكل من قلق شديد ونظرة سلبية حول شكل جسمه، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الوزن، لذا قد يلجأ الكثيرون إلى استخدام الملينات أو حبوب الحمية أو مدرات البول لفقدان الوزن وتجنب زيادته بأي شكل من الأشكال.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الأعراض تساقط الشعر والإمساك ومشاكل هضمية وأخرى تتعلق بصحة الفم والأسنان نتيجة التقيؤ المقصود، كما يمكن ملاحظة تشقق الشفاه وشحوب البشرة بالإضافة إلى الإغماء.