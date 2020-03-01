منظمة الصحة العالمية تؤكد خلو اليمن حتى الآن من أي إصابات بـ“كورونا“

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنه لا وجود لحالات مصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وقال مكتب المنظمة باليمن في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“، ”ما زال خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد منخفضاً، حيث لم تتأكد أية حالات حتى اللحظة“.

وأضافت المنظمة، ”كما هو الحال في البلدان الأخرى، تعمل الصحة العالمية في اليمن جنبا إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس“.

جاء ذلك غداة حديث بعض وسائل الإعلام عن أنباء تشير إلى ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا باليمن في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.