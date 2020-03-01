بينها تغير الصوت.. علامات صامتة تكشف تدهور صحة الرئتين

مع التلوث وغيره من الأسباب، بما في ذلك حالة مرضية معينة أو عوامل وراثية، يواجه الكثيرون خطر الإصابة بمشاكل في الرئة، ولكن قلما يلاحظون بعض العلامات والأعراض، والتي كثيرا ما قد تبدو بسيطة ولكنها عكس ذلك.

وحددت مجلة ”ذا هيلثي“، علامات صامتة عدة تكشف تدهور صحة الرئة.

الصفير أو السعال

قد ينظر الكثيرون للسعال والصفير على أنه عرض بسيط ضمن أعراض البرد، ولكنه كثيرا ما يشير إلى مشكلة في الرئة والجهاز التنفسي، مثل الربو، كما قد يصاحب السعال والصفير، صعوبة في التنفس.

تغير الصوت

قد يحدث تغير في الصوت نتيجة الإصابة بالبرد، ولكن دوام ذلك التغير أو بحة الصوت لأكثر من أسبوعين يعد من بين الأعراض الأكثر خطورة لأمراض الرئة، وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن.

آلام الكتف العشوائية

عادة ما ينجم ألم الكتف عن توتر العضلات او الالتهاب ولكن ملاحظة آلام عشوائية في الكتف واستمرارها لمدة أسابيع دون التعرض لإصابة، قد يشير إلى سرطان الرئة، لأن بعض أنواع أورام الرئة قد تسبب آلام الكتف على نفس الجانب من الجسم حيث الرئة المصابة.

تحول الأظافر إلى اللون الأزرق

ملاحظة لون مائل للأزرق أو الرمادي أو الأرجواني الداكن على الأظافر أو الشفاه والجلد، من أبرز العلامات على وجود مشكلة في الرئة، مثل: مرض الانسداد الرئوي المزمن الحاد، ويحدث تغير اللون نتيجة عدم حصول أنسجة الجسم على ما يكفي من الأكسجين.

فقدان الوزن

يعاني ما بين 40 و70 % من المصابين بأمراض الرئة، من فقدان وزن غير مبرر والذي يكون علامة على عدم قدرة الجسم على العمل بكفاءة.

الإرهاق معظم الوقت

من الطبيعي الشعور بالإرهاق أحيانا نتيجة بذل الجهد في العمل وغيره من المهام، ولكن الشعور بالإرهاق معظم الوقت ليس طبيعيا، إذ قد يكون عرضا لعدد كبير من الأمراض بما في ذلك مشاكل الرئة وخاصة سرطان الرئة.

ألم وتورم في إحدى الساقين

من أكثر الأعراض التي يتم تجاهلها إذ تبدو بسيطة ولكنها على العكس؛ لأن ألم وتورم إحدى الساقين يدلان على جلطة دموية في الساق؛ ما يعد من أبرز علامات سرطان الرئة.