إيران تزعم أنها احتلت المركز الثاني في معالجة المصابين بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ”كيانوش جهانبور“، مساء السبت، أن إيران احتلت المركز الثاني بعد الصين في معالجة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 43 شخصا وإصابة 593 آخرين.

وكتب جهانبور في حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”منظمة الصحة العالمية وفي تقرير رسمي صنفت إيران في المركز الثاني بعد الصين بمعالجة المصابين بفيروس كورونا، متفوقة على سنغافورة وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية“.

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تمكنت من معالجة 123 مصابا بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، السبت، إن الصين أرسلت فريقا طبيا من أربعة أخصائيين في الأمراض المعدية إلى إيران للعمل مع نظرائهم الإيرانيين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.