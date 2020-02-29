نائبة إيرانية: أصبت بـ“كورونا“ أثناء حضوري جلسة للبرلمان

أعلنت النائبة الإيرانية معصومة آقابور عليشاهي اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ”عدوى الوباء انتقلت لها خلال حضورها جلسة في البرلمان الإيراني“.

ونقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية عن عليشاهي، تصريحات أكدت فيها، أن ”نتائج الفحوص الخاصة بفيروس كورونا كشفت للأسف إيجابية إصابتي بالمرض، ومع هذا أتقدم لجميع الأطباء والممرضين بالشكر نظرا لجهدهم المبذول في هذا الصدد“.

وقالت: ”إنني متأكدة أن هذه المشكلة حدثت خلال حضوري جلسة علنية في البرلمان“، وفق ما نقل موقع إذاعة ”فردا“ عنها.

وخاطبت النائبة البرلمانية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بقولها ”نظرا لتصاعد أزمة كورونا في البلاد أطلب منكم تعطيل جميع المراكز التعليمية والجامعية لكي تحل هذه الأزمة“.

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قد أكد في وقت سابق إصابة عدد من نواب البرلمان بفيروس كورونا، وصل عددهم إلى 5 حتى الآن، بعدما خضعوا للفحوص، فضلا عن إعلان عدد من النواب إصابتهم بشكل فردي منهم النائب الإصلاحي البارز، محمود صادقي.

وتشهد إيران خلال الأيام الأخيرة انتشارا واسعا لفيروس كورونا في مختلف المدن والمحافظات، حيث سجلت البلاد أعدادا كبيرة من المصابين والمتوفين بالفيروس القاتل، كما أن الفيروس انتقل لعدد من مسؤولي الحكومة ونواب البرلمان كان أبرزهم نائبة رئيس الجمهورية، معصومة ابتكار.