 إيراني يشتبه في إصابته بكورونا يثير الهلع داخل مول تجاري (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إيراني يشتبه في إصابته بكورونا يثير الهلع داخل مول تجاري (فيديو)

إيراني يشتبه في إصابته بكورونا يثير الهلع داخل مول تجاري (فيديو)

المصدر: مجدي عمر - إرم نيوز

أثار إيراني مشتبه بإصابته بفيروس كورونا حالة هلع، بعدما سقط على الأرض داخل مول تجاري في مدينة شيراز جنوبي إيران، وفق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل.

ونشر حساب موقع تلفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض مقطع الفيديو على موقع ”تويتر“، وقال إنه ”يشير إلى سقوط شخص في مجمع هايبر شيراز وهو يسعل بشدة، ويقول شهود عيان إنه ربما أصيب بفيروس كورونا“.

وأظهر الفيديو حالة من الهلع تسيطر على الموجودين في المتجر، حيث بدأ الحاضرون بوضع كمامات وحتى ملابسهم على أفواههم في محاولة لمنع انتقال أي عدوى إليهم.

وتشهد إيران خلال الأيام الأخيرة انتشارا واسعا لفيروس كورونا في مختلف المدن والمحافظات، حيث سجلت البلاد أعدادا كبيرة من المصابين والمتوفين، كما انتقل الفيروس إلى عدد من مسؤولي الحكومة ونواب البرلمان، كان أبرزهم نائبة رئيس الجمهورية، معصومة ابتكار.

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