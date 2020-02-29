إيراني يشتبه في إصابته بكورونا يثير الهلع داخل مول تجاري (فيديو)

أثار إيراني مشتبه بإصابته بفيروس كورونا حالة هلع، بعدما سقط على الأرض داخل مول تجاري في مدينة شيراز جنوبي إيران، وفق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل.

ونشر حساب موقع تلفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض مقطع الفيديو على موقع ”تويتر“، وقال إنه ”يشير إلى سقوط شخص في مجمع هايبر شيراز وهو يسعل بشدة، ويقول شهود عيان إنه ربما أصيب بفيروس كورونا“.

وأظهر الفيديو حالة من الهلع تسيطر على الموجودين في المتجر، حيث بدأ الحاضرون بوضع كمامات وحتى ملابسهم على أفواههم في محاولة لمنع انتقال أي عدوى إليهم.

ویدیو ارسال شده برای #ایران_اینترنشنال، فردی را در مجتمع هایپر استار #شیراز نشان می‌دهد که به زمین افتاده و به شدت سرفه می‌کند. شاهدان عینی می‌گویند او احتمالا به ویروس #کرونا آلوده شده است. pic.twitter.com/2BkRB9BkXe — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 29, 2020

وتشهد إيران خلال الأيام الأخيرة انتشارا واسعا لفيروس كورونا في مختلف المدن والمحافظات، حيث سجلت البلاد أعدادا كبيرة من المصابين والمتوفين، كما انتقل الفيروس إلى عدد من مسؤولي الحكومة ونواب البرلمان، كان أبرزهم نائبة رئيس الجمهورية، معصومة ابتكار.