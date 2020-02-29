الصحة العالمية“ تحسم الجدل حول انتشار ”كورونا“ في مصر

حسمت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، الجدل المثار بشأن انتشار فيروس كورونا في مصر، بعد إعلان الحكومة أن البلاد خالية من الفيروس، عقب تعافي الحالة الوحيدة التي أصيبت في السابق.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها رصدت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر، نافية علمها بأي إصابات أخرى.

في الأثناء، أعلن المركز الرئيس لمكافحة الأوبئة في تايوان، إن هناك حالة مصابة بفيروس كورونا لامرأة في الستينيات سبق أن كانت في جولة داخل مصر ودبي وعادت إلى تايوان في 21 شباط/فبراير، وبدأت تشعر بإعياء خلال زيارتها مصر.

وقبل أيام أعلن وزير الصحة الفرنسي عن وجود حالات مصابة بالفيروس، كان اثنان منها في رحلة سياحية لمصر.

لكن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الجهات الحكومية تتواصل مع الجانب الفرنسي لمعرفة تفاصيل هذه الحالة، رغم التأكيد من عدم رصد أي إصابات لفرنسيين داخل البلاد.

وصباح اليوم أعلنت كندا هي الأخرى عن وجود إصابة بكورونا لمواطن سافر إلى مصر.

ردت وزارة الصحة المصرية بأنها تتواصل، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مع سفارة مصر في كندا للوقوف على أبعاد الأمر.

بيان منظمة الصحة العالمية بشأن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا 2019 في فرنسا وكندا بعد عودتهم من مصر إن… تم النشر بواسطة ‏‎World Health Organization Egypt‎‏ في السبت، ٢٩ فبراير ٢٠٢٠

حيال ذلك، قالت المنظمة العالمية، إنها ”على علم بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين والآخر الكندي والذين ثبت مؤخرا إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من مصر.“

وأشارت إلى أن ”الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر، وما زال مصدر ومكان الإصابة قيد التحقيق“.

ولفتت إلى أن الوزارة الصحة المصرية ”قامت بتنشيط فرق الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتقصي الوبائي وإجراءات متابعة المخالطين“.

وتابعت أنه ”تم اكتشاف كل من الحالتين الفرنسية والكندية في بلديهما، حيث إنه لم تظهر على هذه الحالات أي من الأعراض أثناء مرورهم بنقاط الدخول المصرية، وبالتالي لا يمكن اكتشافهم من خلال فحص الدخول“.

واختتمت منظمة الصحة العالمية بأن مصر تجري حاليا اتصالات مع فرنسا وكندا من أجل تبادل المعلومات اللازمة لتتبع المخالطين، وستقوم بمشاركة تقرير مع منظمة الصحة العالمية في الأيام المقبلة، حيث بدأت فرنسا بالفعل في مشاركة نتائج التحقيق وأقرت كندا باستلام طلب مصر.