القاهرة تعلق على إعلان فرنسا إصابة حالتين قادمتين من مصر بفيروس ”كورونا“

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم التواصل مع الجانب الفرنسي والسفير المصري في باريس، للحصول على معلومات فيما يخص إعلان وزارة الصحة الفرنسية، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس والتي كان اثنان منها في رحلة سياحية لمصر.

وأشار مدبولي إلى أن الإجراء العادي بأن يكون هناك إفادة رسمية من قبل الوزارة الفرنسية، مضيفا أن ”المعلومات التي وردت إلينا، ظهر أمس الجمعة، تفيد بأن هذين الشخصين كانا مقيمين في مصر مع فوج سياحي خلال الفترة من 5 فبراير وحتى مغادرتهما في 16 فبراير، وقامت جميع أجهزة الدولة ووزارة الصحة فور حصولها على هذه المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة أماكن إقامة الشخصين، وتأكدنا أن جميع أفراد الفوج السياحي الذي كانا يقيمان معهم غادروا البلاد“.

وأوضح مدبولي أنه ”يتم منذ أمس وحتى اليوم، فحص جميع العاملين المتواجدين بمكان إقامة الفوج، والمجموعة المرتبطة بصورة مباشرة بهذا الفوج السياحي، لتأمين المواطنين، والتأكد من عدم وجود إصابات .. نحن كدولة، اتخذنا إجراءات مهمة جدا.. فهذا الموضوع هو شغلنا الشاغل“.

وأوضح رئيس الحكومة المصرية، أن هناك لجنة وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، تجتمع أسبوعيا، وقد اجتمعت هذه اللجنة مرتين الأسبوع الماضي، بمجرد إعلان أكثر من دولة عن وجود إصابات بالفيروس في بعض دول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب أوروبا، مشيرا إلى أن ”هناك تشديدا للغاية، وقد وافقنا في اجتماع مجلس الوزراء على استيراد وزارة الصحة لأجهزة إضافية بتكلفة بلغت نحو 150 مليون جنيه، لزيادة تامين جميع المنافذ“.