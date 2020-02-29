الإمارات.. 21 إصابة بفيروس ”كورونا“ شفيت منها 5 حالات

قال وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، إن عدد الإصابات في الإمارات بفيروس كورونا بلغ 21 حالة، منها 5 حالات تماثلت للشفاء، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي أن جميع منافذ الدولة مغطاة بالأجهزة والماسحات الحرارية، سواء الجوية أو البرية أو البحرية.

من جهته، طمأن وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أولياء أمور الطلبة الذين شاركوا في طواف الإمارات، كاشفا عن أن الطلبة الذين كانوا يتواجدون في طواف الإمارات، وعددهم 131 طالبا، لم يحتكوا مع الفنيين المصابين، ولكن لإجراءات السلامة يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم ووضعهم في منازل، مع توفير الدعم التربوي والصحي.