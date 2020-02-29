كندا تعلن عن حالة كورونا جديدة قادمة من مصر.. والقاهرة تعلق

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، إنها تتواصل حاليا مع سفارة مصر في كندا للتعرف على ملابسات ما ذكرته وزارة الصحة الكندية باكتشاف حالة مصابة بالكورونا لديها سافر إلى مصر مؤخرا.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، في بيان، إن هناك تواصلا عالي المستوى مع منظمة الصحة العالمية بذات الشأن، للتعرف على خط سير والأماكن التي زارها الكندي للتمكن من فحصها وتأمينها، مشيرة إلى أن مصر لم تسجل أي حالات مصابة بالمرض حاليا أو حتى حاملة للفيروس.

وأضافت أن إجراءات الحجر الصحي تتم في المطارات والموانئ بشكل دقيق للغاية، ويتم فحص القادمين من الخارج من خلال المسح الحراري والمناظر الطبية مع تحرير بطاقات المراقبة الصحية للتتبع في حال ظهور أية أعراض تتعلق بالمرض أو بغيره من الأوبئة.

وكانت صحيفة ”ناشونال بوست“ الكندية قالت إن مسؤولي الصحة في أونتاريو أكدوا وجود حالة إيجابية جديدة من الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 في تورونتو.

وقال الدكتور ديفيد ويليامز، المسؤول الطبي عن الصحة، ليلة الجمعة إن هذه هي الحالة الثامنة لفيروس كورونا الجديد في المقاطعة.

وقال المسؤولون إن المريض رجل في الثمانينات من عمره ولديه سجل سفر إلى مصر، ووصل إلى تورونتو في 20 فبراير وتوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى العام لشبكة سكاربورو الصحية يوم الخميس.

وأضاف المسؤولون إنه كان معزولا حيث تم اختباره على COVID-19 وخرج من المستشفى في نفس اليوم وهو بحالة صحية جيدة وعاد إلى المنزل، وقالت وزارة الصحة في أونتاريو في بيان لها إن“الرجل كان يرتدي قناعا“.