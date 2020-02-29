الإمارات تقرر تعليق الدراسة في حضانات الأطفال بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم السبت، تعليق دوام حضانات الأطفال في الإمارات اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأعلن وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قرار الوزارة إيقاف جميع الأنشطة والرحلات والفعاليات المدرسية الداخلية والخارجية، وتعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة‎.

وحضر المؤتمر وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وتأتي هذه القرارات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل والحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا الجديد).

وكان وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن العويس، أكد، في وقت سابق، أن بلاده استعدّت مبكرا للتعامل مع أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس ”كورونا“ الجديد، وأن الطواقم الطبية العاملة تجري الفحوص اللازمة لمخالطي المصابين بالفيروس، أو المشتبه في إصابتهم به، على مدار الساعة.