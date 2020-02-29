رغم تفشي ”كورونا“ في إيران .. ضبط مخازن سرية لملايين الكمامات

كشف مسؤول أمني إيراني، اليوم السبت، العثور على مخازن سرية تضم ملايين الكمامات ومواد التعقيم بغرض بيعها بأسعار مضاعفة في ظل إقبال المواطنين على شراء هذه المواد؛ تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا الذي يشهد انتشارًا واسعًا في البلاد.

وقال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي، محمد رضا مقيمي في تصريحات ”إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات عديدة تفيد باحتكار عدد من التجار للكمامات ومواد التعقيم والمعدات الطبية المتزامن مع تفشي فيروس كورونا“.

وأضاف مقيمي، أن قوات الشرطة عثرت خلال الأسبوع الماضي على مخازن سرية كانت تحتوي على ما يقرب من 17 مليون مادة طبية تتنوع من الكمامات وسوائل التعقيم والقفازات الطبية، حيث عمل أصحاب هذه المخازن على احتكار هذه المواد بغرض بيعها في الأسواق بأسعار مضاعفة.

وأشار رئيس شرطة الأمن الاقتصادي الإيراني إلى احتجاز 71 شخصًا على ذمة هذه القضية، لافتًا إلى تحويل المواد الطبية التي عُثر عليها في المخازن إلى الجهات المعنية بحسب ما نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية.

وكان رئيس وحدات شرطة العاصمة طهران، كيوان ظهيري أكد في وقت سابق في تصريحات نقلتها وكالة ”ايسنا“ المحلية أن ”دواعي القلق التي تسيطر على المواطنين في إيران جعلت بعض التجار يستغلون الأزمة لاحتكار المواد الطبية الوقائية لهذا الفيروس وأهمها الكمامات ومواد التعقيم“.