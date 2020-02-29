السعودية تهيب بمواطنيها عدم السفر إلى لبنان بسبب ”كورونا“

أهابت سفارة السعودية في لبنان بالمواطنين السعوديين والمقيمين، بضرورة تأجيل السفر إلى لبنان بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وكتبت السفارة عبر صفحتها على تويتر “ سفارة المملكة العربية السعودية تُهيب بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية“.
وقالت السفارة: إن هذا التنبيه، يأتي انطلاقا من حرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين داخل أراضيها.
سفارة المملكة العربية السعودية تُهيب بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية. pic.twitter.com/RIm8lp5BZC
— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) February 29, 2020