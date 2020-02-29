السعودية تهيب بمواطنيها عدم السفر إلى لبنان بسبب ”كورونا“

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أهابت سفارة السعودية في لبنان بالمواطنين السعوديين والمقيمين، بضرورة تأجيل السفر إلى لبنان بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا. وكتبت السفارة عبر صفحتها على تويتر “ سفارة المملكة العربية السعودية تُهيب بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية“. وقالت السفارة: إن هذا التنبيه، يأتي انطلاقا من حرص المملكة على سلامة مواطنيها…