ارتفاع عدد المصابين بـ“كورونا“ في إسرائيل إلى 7

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا بعد عودته من إيطاليا الأسبوع الماضي، وبهذا يصل عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 7 إصابات.
ووفق موقع قناة i24news الإسرائيلية، فقد اكتشفت الحالة السادسة بكورونا لدى زوجة رجل عاد من إيطاليا حيث تم تشخيصه بالفيروس، ما يعد أول حالة انتقال للعدوى من شخص إلى آخر في الدولة العبرية.
وكانت الصحة الإسرائيلية أعلنت، صباح الجمعة، عن تشخيص إصابة جديدة لإسرائيلي كان متواجدًا على متن السفينة اليابانية ”دايموند برينسيس“.
ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، أمس الخميس، أمرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.